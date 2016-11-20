У Парижі сотні американців вийшли на демонстрацію проти "цінностей" Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Парижі близкьо 400 осіб вийшли на акцію протесту проти "цінностей" новообраного президента США Дональда Трампа, якого вони звинувачують в "расизмі" і "сексизмі", передає УНН з посиланням на AFP.
"Ми тут не для того, щоб оскаржити результати виборів, ми поважаємо демократичний процес, проте ми не поважаємо його (Д.Трампа - ред.) цінності", - заявив американський студент в Парижі.
Також демонстранти ходили з плакатами: "скинути Трампа", "Париж проти Трампа", "Побудувати стіну навколо Трампа".
Як зазначає агенція, до акції амирканців долучилися і французи.
Як повідомляв УНН, двоє поліцейських отримали поранення в ході протестів проти обраного президента США Дональда Трампа в місті Індіанаполіс (штат Індіана), троє протестувальників затримані.