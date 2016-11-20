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У Парижі сотні американців вийшли на демонстрацію проти "цінностей" Д.Трампа

У Парижі сотні американців вийшли на демонстрацію проти "цінностей" Д.Трампа

Київ • УНН

 • 10175 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Парижі близкьо 400 осіб вийшли на акцію протесту проти "цінностей" новообраного президента США Дональда Трампа, якого вони звинувачують в "расизмі" і "сексизмі", передає УНН з посиланням на AFP.

"Ми тут не для того, щоб оскаржити результати виборів, ми поважаємо демократичний процес, проте ми не поважаємо його (Д.Трампа - ред.) цінності", - заявив американський студент в Парижі.  

Також демонстранти ходили з плакатами: "скинути Трампа", "Париж проти Трампа", "Побудувати стіну навколо Трампа".

Як зазначає агенція, до акції амирканців долучилися і французи.

Як повідомляв УНН, двоє поліцейських отримали поранення в ході протестів проти обраного президента США Дональда Трампа в місті Індіанаполіс (штат Індіана), троє протестувальників затримані.

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