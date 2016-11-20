В Париже сотни американцев вышли на демонстрацию против "ценностей" Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Париже около 400 человек вышли на акцию протеста против "ценностей" новоизбранного президента США Дональда Трампа, которого они обвиняют в "расизме" и "сексизме", передает УНН со ссылкой на AFP.
"Мы здесь не для того, чтобы оспорить результаты выборов, мы уважаем демократический процесс, однако мы не уважаем его (Д.Трампа - ред.) ценности", - заявил американский студент в Париже.
Также демонстранты ходили с плакатами: "скинуть Трампа", "Париж против Трампа", "Построить стену вокруг Трампа".
Как отмечает агентство, к акции амирканцив присоединились и французы.
Как сообщал УНН, двое полицейских получили ранения в ходе протестов против избранного президента США Дональда Трампа в городе Индианаполис (штат Индиана), трое протестующих задержаны.