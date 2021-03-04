У ПАР з ферми втекли крокодили
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. З ферми в Західно-Капській провінції Південно-Африканської Республіки (ПАР) втекли крокодили. Спеціальний загін поліції шукає тварин, точна кількість яких наразі невідома. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
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27 крокодилів уже знайдені і повернені на ферму. Невідомо, скільки ще рептилій знаходяться на волі.
Імовірно, крокодили на фермі біля містечка Боннівейл зламали паркан і пішли в річку Бріде. Місцевих жителів попереджають, що наближатися до тварин не можна.
Зазначають, що довжина втекли крокодилів досягає 1,5 метрів. Поліція створила спеціальний загін для піймання тварин і ставить пастки з приманками уздовж річки, розповіли в CapeNature.
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