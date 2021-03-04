У ПАР з ферми втекли крокодили

Деталі

27 крокодилів уже знайдені і повернені на ферму. Невідомо, скільки ще рептилій знаходяться на волі.

Імовірно, крокодили на фермі біля містечка Боннівейл зламали паркан і пішли в річку Бріде. Місцевих жителів попереджають, що наближатися до тварин не можна.

Зазначають, що довжина втекли крокодилів досягає 1,5 метрів. Поліція створила спеціальний загін для піймання тварин і ставить пастки з приманками уздовж річки, розповіли в CapeNature.

Нагадаємо

У селі Чубинське, Київська область, з розплідника втік каракал (рись).