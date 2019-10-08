У ПА ОБСЄ заявили про необхідність роз'яснень та уточнень щодо формули Штайнмайєра
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Джордж Церетелі, підкреслюючи тверду позицію, яку Асамблея відстоює на захист територіальної цілісності і суверенітету України, вітав недавні ініціативи Російської Федерації і України за погодженням дорожньої карти для реалізації Мінських угод. Про це йдеться в заяві, опублікованій сьогодні на сайті асамблеї, передає УНН.
"Конфлікт не буде врегульовано військовим шляхом. Єдиний спосіб полегшити страждання людей на сході України, особливо в світлі наближення зими - це поетапний підхід. Незважаючи на необхідність додаткових роз'яснень і уточнень, так звана "формула Штайнмайєра" могла б забезпечити таку реальну відправну точку для досягнення прогресу в реалізації Мінських угод. Минулого тижня члени Тристоронньої контактної групи в Мінську затвердили текст формули для застосування в українському законодавстві, узгоджений політичними радниками в нормандському форматі. Ми повинні використовувати цей імпульс", - сказав Церетелі.
Він повторив те, що сказав минулого тижня в своїй вступній промові на осінній зустрічі ПА ОБСЄ в Марракеші.
"Після п'яти років кровопролиття всі кроки, які можуть принести міцний мир, вітаються, і тому ми знову закликаємо до повного виконання Мінських угод", - заявив глава ПА ОБСЄ у Марракеші.
Він додав, що ПА ОБСЄ як і раніше готова внести свій вклад, наприклад, після того, як буде досягнута домовленість про те, що попередні умови для проведення місцевих виборів, відповідно до зобов'язань ОБСЄ, виконані. Тим часом суворе дотримання припинення вогню, подальше розведення військ і продовження ремонтних робіт на критично важливій інфраструктурі є ключовими, сказав президент Церетелі.
Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.
Після цього під Офісом Президента два дні поспіль проходили акції протесту. Напередодні активісти створили рух опору капітуляції і скликають віче на Майдані в Києві.