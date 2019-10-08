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В ПА ОБСЕ заявили о необходимости разъяснений и уточнений относительно формулы Штайнмайера

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Джордж Церетели, подчеркивая твердую позицию, которую Ассамблея отстаивает в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины, приветствовал недавние инициативы Российской Федерации и Украины по согласованию дорожной карты для реализации Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте ассамблеи, передаёт УНН.

В ПА ОБСЕ заявили о необходимости разъяснений и уточнений относительно формулы Штайнмайера

“Конфликт не будет урегулирован военным путем. Единственный способ облегчить страдания людей на востоке Украины, особенно в свете приближающейся зимы — это поэтапный подход. Несмотря на необходимость дополнительных разъяснений и уточнений, так называемая „формула Штайнмайера“ могла бы обеспечить такую реальную отправную точку для достижения прогресса в реализации Минских соглашений. На прошлой неделе члены Трехсторонней контактной группы в Минске утвердили текст формулы для применения в украинском законодательстве, согласованный политическими советниками в нормандском формате. Мы должны использовать этот импульс”, — сказал Церетели.

Он повторил то, что сказал на прошлой неделе в своей вступительной речи на осенней встрече ПА ОБСЕ в Марракеше.

“После пяти лет кровопролития все шаги, которые могут принести прочный мир, приветствуются, и поэтому мы вновь призываем к полному выполнению Минских соглашений”, — заявил президент он в Марракеше.

Он добавил, что ПА ОБСЕ по-прежнему готова внести свой вклад, например, после того, как будет достигнута договоренность о том, что предварительные условия для проведения местных выборов в соответствии с обязательствами ОБСЕ выполнены. Между тем строгое соблюдение прекращения огня, дальнейшее разъединение войск и продолжение ремонтных работ на критически важной инфраструктуре являются ключевыми, сказал президент Церетели.

Напомним, 1 октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

После этого под Офисом Президента два дня подряд проходили акции протеста. Накануне активисты создали движение сопротивления капитуляции и созывают вече на Майдане в Киеве.

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