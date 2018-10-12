У офісі НАЗК стався конфлікт за участі журналістів російського ЗМІ

“Сьогодні представники видання „Наша версія“ вчинили провокацію в будівлі Національного агентства. Особи, які назвалися журналістами видання „Наша версія“, близько 10:00 передали прес-службі НАЗК інформаційний запит, який було зареєстровано у визначеному законом порядку”, — йдеться у повідомленні.

Також журналістам було надано роз’яснення про порядок отримання інтерв’ю та коментарів членів НАЗК. Ігноруючи цю інформацію представники видання без дозволу охорони пройшли до приміщення Агентства, після чого були виведені охороною без застосування спеціальних засобів та фізичного впливу.

"Національне агентство завжди відкрите до спілкування з представниками ЗМІ у встановлений законами спосіб і порядок", - відзначили у прес-службі НАЗК.

Пізніше стало відомо, що конфлікт виник через перепустку. За даними одного з місцевих видань, журналісти “Нашої версії” проникли у приміщення НАЗК за перепусткою журналіста іншого видання, що дозволяла прохід тільки для однієї особи.

Видання “Наша версія” входить до російського холдингу “Совершенно секретно”, заснованого у 1998 році опозиційним журналістом Артемом Боровиком (1960-2000). З 2007 року входить до складу муніципального видавництва Москви — АО “Аргументы и факты”.

Раніше віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що на нього напали російські журналісти.