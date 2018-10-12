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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В офисе НАПК произошел конфликт с участием журналистов российского СМИ

В офисе НАПК произошел конфликт с участием журналистов российского СМИ

Киев  •  УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В помещение Национального агентства по предупреждению коррупции без разрешения охраны прошли лица, которые назвались журналистами издания “Наша версия”. Охрана вывела нарушителей специального режима посещения административного здания. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Сегодня представители издания ”Наша версия“ совершили провокацию в здании Национального агентства. Лица, которые назвались журналистами издания „Наша версия“, около 10:00 передали пресс-службе НАПК информационный запрос, который был зарегистрирован в установленном законом порядке”, - говорится в сообщении.

Также журналистам были даны разъяснения о порядке получения интервью и комментариев членов НАПК. Игнорируя эту информацию представители издания без разрешения охраны прошли в помещение Агентства, после чего были выведены охраной без применения специальных средств и физического воздействия.

"Национальное агентство всегда открыто к общению с представителями СМИ в установленный законами способ и порядок", - отметили в пресс-службе НАПК.

Позже стало известно, что конфликт возник из-за пропуска. По данным одного из местных изданий, журналисты “Нашей версии” проникли в помещение НАПК по пропуску журналиста другого издания,  разрешавшему проход только для одного лица.

Издание “Наша версия” входит в российский холдинг “Совершенно секретно”, основанного в 1998 году оппозиционным журналистом Артемом Боровиком (1960-2000). С 2007 года входит в состав муниципального издательства Москвы — АО “Аргументы и факты”.

Ранее вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что на него напали российские журналисты.

Украинские Национальные Новости

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