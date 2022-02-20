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У Нью-Йорку з'явиться енергозберігаючий хмарочос, покритий ліліями

У Нью-Йорку з'явиться енергозберігаючий хмарочос, покритий ліліями

Київ • УНН

 • 151982 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Нью-Йорку зведуть енергозберігаючий хмарочос Lilly із фасадом, який буде частково вкритий азіатськими ліліями. Будівля буде відрізнятися низькими витратами енергії та мінімальним впливом на навколишнє середовище. Над проектом працювала компанія Studio Vural із США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Dezeen.

Деталі 

Будівлю розмістять поряд із вежею у готичному стилі American Radiator Building, побудованою у 1923 році. 

Азіатські лілії навесні зацвітають червоними, жовтими та оранжевими квітами. Вони залишаються зеленими цілий рік.

Як зазначається, ці лілії обрали, тому що вони непримхливі і не вимагають особливого догляду. Квіти висадять у легкі бетонні грядки, закріплені за допомогою сталевого каркаса.

Поливати рослини будуть дощовою водою, у тому числі стоками. Також, можливо, для поливу можуть використовуватися дрони.

Нагадаємо 

У Нью-Йорку з'явився будинок збудований із відходів.

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