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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У Нью-Йорку з'явився будинок збудований із відходів

У Нью-Йорку з'явився будинок збудований із відходів

Київ • УНН

 • 23201 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Мангеттені (Нью-Йорк) збудували незвичний будинок. Серед будматеріалів, які використали — сміття та унітази. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fast Company.

Деталі

Як зазначається, споруду звели із спеціальної цегли, яка на 60% складається з відходів. Вона містить перероблені черепицю, сталь та керамічні унітази.

У житловому комплексі — 219 квартир, його назвали The West.

Робітники використовували промислові матеріали для оздоблення перших семи поверхів новобудови та вестибюлю.

Завдяки цеглині будівля вийшла відтінку “трюфель”. Вона не дуже відрізняється за кольором від старих споруд.

Виробник такої цегли — Stone Cycling. Відомо, що компанія виготовляє її з відходів, що надходять з Нідерландів, Німеччини та Британії. Вартість цегли — 14 доларів, тоді як звичайна коштує 8 доларів.

Нагадаємо 

У Роттердамі (Нідерланди), будують унікальну вежу CasaNova, її трикутна форма зосереджена не зверху, а в основі будівлі.

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