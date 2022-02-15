У Нью-Йорку з'явився будинок збудований із відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Мангеттені (Нью-Йорк) збудували незвичний будинок. Серед будматеріалів, які використали — сміття та унітази. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fast Company.
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Як зазначається, споруду звели із спеціальної цегли, яка на 60% складається з відходів. Вона містить перероблені черепицю, сталь та керамічні унітази.
У житловому комплексі — 219 квартир, його назвали The West.
Робітники використовували промислові матеріали для оздоблення перших семи поверхів новобудови та вестибюлю.
Завдяки цеглині будівля вийшла відтінку “трюфель”. Вона не дуже відрізняється за кольором від старих споруд.
Виробник такої цегли — Stone Cycling. Відомо, що компанія виготовляє її з відходів, що надходять з Нідерландів, Німеччини та Британії. Вартість цегли — 14 доларів, тоді як звичайна коштує 8 доларів.
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