В Нью-Йорке появился дом построенный из отходов

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15 марта, 19:03 • 101715 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132027 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117451 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111473 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101501 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99107 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86286 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Манхэттене (Нью-Йорк) построили необычный дом. Среди стройматериалов, которые использовали — мусор и унитазы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fast Company.

Детали

Как отмечается, сооружение возвели из специального кирпича, который на 60% состоит из отходов. Он содержит переработанные плитки, сталь и керамические унитазы.

В жилом комплексе — 219 квартир, его назвали The West.

Рабочие использовали промышленные материалы для отделки первых семи этажей новостройки и вестибюля.

Благодаря кирпичу здание получилось цвета “трюфель”. Чем не очень отличается по цвету от старых сооружений.

Производитель такого кирпича — Stone Cycling. Известно, что компания изготавливает его из отходов, поступающих из Нидерландов, Германии и Британии. Стоимость кирпича — 14 долларов, тогда как обычный стоит 8 долларов.

Напомним

В Роттердаме (Нидерланды), строят уникальную башню CasaNova, ее треугольная форма сосредоточена не сверху, а в основе здания.

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