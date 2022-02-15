В Нью-Йорке появился дом построенный из отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Манхэттене (Нью-Йорк) построили необычный дом. Среди стройматериалов, которые использовали — мусор и унитазы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fast Company.
Детали
Как отмечается, сооружение возвели из специального кирпича, который на 60% состоит из отходов. Он содержит переработанные плитки, сталь и керамические унитазы.
В жилом комплексе — 219 квартир, его назвали The West.
Рабочие использовали промышленные материалы для отделки первых семи этажей новостройки и вестибюля.
Благодаря кирпичу здание получилось цвета “трюфель”. Чем не очень отличается по цвету от старых сооружений.
Производитель такого кирпича — Stone Cycling. Известно, что компания изготавливает его из отходов, поступающих из Нидерландов, Германии и Британии. Стоимость кирпича — 14 долларов, тогда как обычный стоит 8 долларов.
Напомним
В Роттердаме (Нидерланды), строят уникальную башню CasaNova, ее треугольная форма сосредоточена не сверху, а в основе здания.