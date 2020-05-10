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У Нью-Йорку троє дітей померли ймовірно від нетипового прояву COVID-19 - губернатор

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Департамент охорони здоров’я штату Нью-Йорк розслідує 73 випадки токсичного шоку e дітей, пов’язаного з коронавірусною хворобою COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

У Нью-Йорку троє дітей померли ймовірно від нетипового прояву COVID-19 - губернатор

За даними пресслужби губернатора штату Ендрю Куомо, діти мають симптоми, схожі на хворобу Кавасакі або токсичний шок, можливо, спричинені коронавірусом. Через хворобу померли двоє дітей 5 та 7 років, а також підліток.

За словами Куомо, Департамент охорони здоров’я наразі розглядає випадки захворювання як ускладнення COVID-19.

"Центр контролю над захворюваннями просить Нью-Йорк розробити національний критерій для цього захворювання, штат також співпрацює з Нью-Йоркським центром геному та Університетом Рокфелерра, щоб провести дослідження, яке допоможе нам його розуміти. Це жахаючий розвиток, проте будьте впевнені, що ми робимо все можливе, аби дізнатися більше та інформувати батьків", – йдеться в заяві губернатора.

У своєму Twitter Куомо написав, що кількість хворих дітей може сягати 85.

Нью-Йорк став одним із найбільших осередків спалаху захворювання на COVID-19 в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, за даними Університету Джонса Гопкінса, наразі в США зафіковано понад 1,3 мільйона хворих на коронавірусну хворобу, з них більше ніж 79 тисяч померли.

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