В Нью-Йорке трое детей умерли предположительно от нетипичного проявления COVID-19 - губернатор

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 16634 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 84158 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 111797 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 183320 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 186502 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 393510 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227210 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 502832 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349713 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230837 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
79%
Популярные новости

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

5 апреля, 17:45 • 12014 просмотра

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 11068 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 11292 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 10539 просмотра

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 9398 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 145252 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 133246 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221276 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 393510 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 502832 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 16634 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39449 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 39045 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46515 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76686 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Нью-Йорке трое детей умерли предположительно от нетипичного проявления COVID-19 - губернатор

Киев • УНН

 • 19227 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк расследует 73 случая токсического шока у детей, связанного с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В Нью-Йорке трое детей умерли предположительно от нетипичного проявления COVID-19 - губернатор

По данным пресс-службы губернатора штата Эндрю Куомо, дети имеют симптомы, похожие на болезнь Кавасаки или токсический шок, возможно, вызванные коронавирусом. Из-за болезни умерли двое детей 5 и 7 лет, а также подросток.

По словам Куомо, Департамент здравоохранения сейчас рассматривает случаи заболевания как осложнение COVID-19.

"Центр контроля над заболеваниями просит Нью-Йорк разработать национальный критерий для этого заболевания, штат также сотрудничает с Нью-Йоркским центром генома и Университетом Рокфелерра, чтобы провести исследование, которое поможет нам его понимать. Это ужасающее развитие, однако будьте уверены, что мы делаем все возможное, чтобы узнать больше и информировать родителей", - говорится в заявлении губернатора.

В своем Twitter Куомо написал, что количество больных детей может достигать 85.

Нью-Йорк стал одним из крупнейших очагов вспышки заболевания COVID-19 в Соединенных Штатах.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас в США зафиковано более 1,3 миллиона больных коронавирусной болезни, из них более чем 79 тысяч умерли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93