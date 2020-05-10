В Нью-Йорке трое детей умерли предположительно от нетипичного проявления COVID-19 - губернатор
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк расследует 73 случая токсического шока у детей, связанного с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По данным пресс-службы губернатора штата Эндрю Куомо, дети имеют симптомы, похожие на болезнь Кавасаки или токсический шок, возможно, вызванные коронавирусом. Из-за болезни умерли двое детей 5 и 7 лет, а также подросток.
По словам Куомо, Департамент здравоохранения сейчас рассматривает случаи заболевания как осложнение COVID-19.
"Центр контроля над заболеваниями просит Нью-Йорк разработать национальный критерий для этого заболевания, штат также сотрудничает с Нью-Йоркским центром генома и Университетом Рокфелерра, чтобы провести исследование, которое поможет нам его понимать. Это ужасающее развитие, однако будьте уверены, что мы делаем все возможное, чтобы узнать больше и информировать родителей", - говорится в заявлении губернатора.
В своем Twitter Куомо написал, что количество больных детей может достигать 85.
Нью-Йорк стал одним из крупнейших очагов вспышки заболевания COVID-19 в Соединенных Штатах.
Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас в США зафиковано более 1,3 миллиона больных коронавирусной болезни, из них более чем 79 тысяч умерли.