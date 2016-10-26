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У Нью-Йорку на параді до Хелловіну собаку одягли у костюм Д.Трампа

У Нью-Йорку на параді до Хелловіну собаку одягли у костюм Д.Трампа

Київ • УНН

 • 42266 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Нью-Йорку пройшов щорічний костюмований парад собак напередодні Хелловіну, передає УНН з посиланням на The Telegraph.

"Навіть якщо ви не великий фанат Хелловіну, такий парад собак у Нью Йорку викличе у вас святковий настрій", - розповіли організатори параду.

Зазначимо, кожного року у Томпкінс Сквер, що у Нью-Йорку, проходить костюмована собача вечірка, присвячему Дню померлих - Хелловіну.

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Люди докладають великих зусиль до створення костюмів, вдягають у них собак та виходять на вулиці, щоб святкувати Хелловін. Цього року песики були вбрані у костюми кандидата у президенти США Дональда Трампа, світської левиці Періс Хілтон, Папи Римського, а також хот-дога, Гаррі Поттера та різних супергероїв.

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