В Нью-Йорке на параде к Хэллоуину собаку одели в костюм Д.Трампа

"Даже если вы не большой фанат Хэллоуина, такой парад собак в Нью-Йорке вызовет у вас праздничное настроение", - рассказали организаторы парада.

Отметим, ежегодно в Томпкинс сквер, что в Нью-Йорке, проходит костюмированная собачья вечеринка, посвященная Дню умерших - Хэллоуину.

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Люди прилагают большие усилия к созданию костюмов, одевают в них собак и выходят на улицы, чтобы праздновать Хэллоуин. В этом году собачки были одеты в костюмы кандидата в президенты США Дональда Трампа, светской львицы Пэрис Хилтон, Папы Римского, а также хот-дога, Гарри Поттера и различных супергероев.