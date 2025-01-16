У Новояворівську відкрили адаптивний клуб, де проводять тренування для військових, ветеранів та людей з інвалідністю.

15 січня в адаптивному фізкультурно-оздоровчому комплексі "СТАРТ" міста Новояворівськ презентували встановлений пересувний підйомник для безпечного плавання людей на кріслах колісних.

Михайло Кучма, тренер СОК "СТАРТ", розповідає: "У наш час кожний є важливим на своєму місці. Я, як реабілітолог, хочу допомагати нашим героям долати труднощі під час відновлення фізичного здоров'я після поранень. Вода має дуже цілющі властивості та допомагає у цьому складному процесі реабілітації".

Відкриття адаптивного клубу стало можливим завдяки конкурсу "Час діяти, Нестримні!", який на умовах співфінансування отримав грантову підтримку від Благодійного фонду "МХП-Громаді" в межах програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч", Державної установи "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", за підтримки Міністерства молоді та спорту України в межах соціального проєкту Президента України "Активні парки - локації здорової України".

Єгор Алєксєєнко, начальник івентвідділу ДУ "Спорт для всіх" зазначив: "Створення адаптивних клубів - це можливість для кожного ветерана відновити рухову активність, знайти підтримку, відчути власну силу та реалізувати свій потенціал. Ми завжди готові врахувати потреби ветеранів під час планування та реалізації цього проєкту. Думка ветеранів є нашим пріоритетом".

ФОК "СТАРТ" – один із 15 переможців конкурсу, який на умовах співфінансування отримав грантову підтримку на встановлення пересувного підйомника.

Директорка "Захід-Агро МХП" Західного Хабу Тетяна Валанчюс вказала: "У громадах, де працює наше підприємство, ми з готовністю відгукуємось на потреби їх жителів. Тому в межах програми "МХП Поруч" ми теж долучились до підтримки грантового конкурсу "Час діяти, Нестримні!" від нашого стратегічного партнера Благодійного фонду "МХП-Громаді". Такі простори – це можливість у маленьких містах та селах створити умови та можливості для адаптації наших ветеранів та військових, які повертаються до своїх домівок. Як говорять самі захисники, вони потрібні не лише для тренувань та підтримки фізичної форми, а й для спілкування з побратимами".

Під час презентації тренер комплексу Михайло Кучма провів відкритий майстер-клас з функціонального заняття та показав присутнім гостям, як будуть використовувати підйомник.

"Завдяки небайдужим жителям громади, які подали заявку на конкурс "Час діяти, Нестримні!" такий клуб тепер є і в Новояворівську. Наш Благодійний фонд та програма підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч" завжди будуть допомагати розвивати такі проєкти. Адже адаптивний спорт для ветеранів і людей з інвалідністю є ключовим елементом фізичного, психологічного та соціального відновлення", – каже Володимир Панченко, керівник відділу з впровадження національних проєктів Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Додатково

"Час діяти, Нестримні!" – це конкурс грантів для громад, які можуть отримати до 400 тис. грн на створення у своєму селі чи містечку адаптивного клубу "Нестримні".

Проєкт реалізовується на території 13 областей України, а саме: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та місті Київ.

Партнери проєкту: Благодійний фонд "МХП-Громаді" у межах програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч", Державна установа "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" в межах проєкту "Активні парки" програми Президента України, Міністерство молоді та спорту України.

Проєкт спрямований на створення та облаштування у громадах спортивних центрів, адаптованих для осіб з інвалідністю, в тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни, де вони зможуть займатися фізичною культурою, спілкуватися із однодумцями та отримувати фахову підтримку від кваліфікованих тренерів, стимулюючи їх реінтеграцію в соціальне життя громади.