В Новояворовске открыли адаптивный клуб, где проводят тренировки для военных, ветеранов и людей с инвалидностью.

15 января в адаптивном физкультурно-оздоровительном комплексе "СТАРТ" города Новояворовск презентовали установленный передвижной подъемник для безопасного плавания людей на креслах колесных.

Михаил Кучма, тренер СОК "СТАРТ", рассказывает: "В наше время каждый важен на своем месте. Я, как реабилитолог, хочу помогать нашим героям преодолевать трудности при восстановлении физического здоровья после ранений. Вода имеет очень целебные свойства и помогает в этом сложном процессе реабилитации".

Открытие адаптивного клуба стало возможным благодаря конкурсу "Час діяти, Нестримні!", который на условиях софинансирования получил грантовую поддержку от Благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч", Государственного учреждения "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех", при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины в рамках социального проекта Президента Украины "Активные парки - локации здоровой Украины".

Егор Алексеенко, начальник ивентотдела ГУ "Спорт для всех" отметил: "Создание адаптивных клубов - это возможность для каждого ветерана восстановить двигательную активность, найти поддержку, почувствовать собственную силу и реализовать свой потенциал. Мы всегда готовы учесть потребности ветеранов при планировании и реализации этого проекта. Мнение ветеранов является нашим приоритетом".

ФОК "СТАРТ" - один из 15 победителей конкурса, который на условиях софинансирования получил грантовую поддержку на установку передвижного подъемника.

Директор "Захід-Агро МХП" Западного Хаба Татьяна Валанчюс указала: "В громадах, где работает наше предприятие, мы с готовностью откликаемся на нужды их жителей. Поэтому в рамках программы "МХП Поруч" мы тоже присоединились к поддержке грантового конкурса "Час діяти, Нестримні!" от нашего стратегического партнера Благотворительного фонда "МХП-Громаді". Такие пространства - это возможность в маленьких городах и селах создать условия и возможности для адаптации наших ветеранов и военных, которые возвращаются в свои дома. Как говорят сами защитники, они нужны не только для тренировок и поддержания физической формы, но и для общения с собратьями".

Во время презентации тренер комплекса Михаил Кучма провел открытый мастер-класс по функциональному занятию и показал присутствующим гостям, как будут использовать подъемник.

"Благодаря неравнодушным жителям громады, которые подали заявку на конкурс „Время действовать, Неудержимые!" такой клуб теперь есть и в Новояворовске. Наш Благотворительный фонд и программа поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч" всегда будут помогать развивать такие проекты. Ведь адаптивный спорт для ветеранов и людей с инвалидностью является ключевым элементом физического, психологического и социального восстановления", - говорит Владимир Панченко, руководитель отдела по внедрению национальных проектов Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Дополнительно

"Час діяти, Нестримні!" - это конкурс грантов для громад, которые могут получить до 400 тыс. грн на создание в своем селе или городке адаптивного клуба "Неудержимые".

Проект реализуется на территории 13 областей Украины, а именно: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и городе Киев.

Партнеры проекта: Благотворительный фонд "МХП-Громаді" в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч", Государственное учреждение "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех" в рамках проекта "Активные парки" программы Президента Украины, Министерство молодежи и спорта Украины.

Проект направлен на создание и обустройство в громадах спортивных центров, адаптированных для лиц с инвалидностью, в том числе лиц с инвалидностью вследствие войны, где они смогут заниматься физической культурой, общаться с единомышленниками и получать профессиональную поддержку от квалифицированных тренеров, стимулируя их реинтеграцию в социальную жизнь общества.