У Новій Каховці загорівся склад боєприпасів окупантів

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"З Нової Каховки дуже хороші новини — прилетіло в ворожий склад боєприпасів. Детонація тривала декілька годин", - йдеться у повідомленні.

Сергій Хлань підтвердив, що зв’язку в області все ще немає.

"Що стосується російських паспортів, то отримувати їх ніхто не хоче. Щодо рублів — хоч підприємців залякуванням і змусили писати цінники в обох валютах, наші люди намагаються продовжувати користуватись гривнею", - додав радник голови Херсонської ОВА.

Деталі

Військові на сході України знищили 73 рашисти та 19 одиниць техніки ворога.