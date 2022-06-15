У Новій Каховці загорівся склад боєприпасів окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у своєму Facebook повідомив, що у Новій каховці вспалахнула пожежа на складі ворожих боєприпасів. Про це інформує УНН.
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"З Нової Каховки дуже хороші новини — прилетіло в ворожий склад боєприпасів. Детонація тривала декілька годин", - йдеться у повідомленні.
Сергій Хлань підтвердив, що зв’язку в області все ще немає.
"Що стосується російських паспортів, то отримувати їх ніхто не хоче. Щодо рублів — хоч підприємців залякуванням і змусили писати цінники в обох валютах, наші люди намагаються продовжувати користуватись гривнею", - додав радник голови Херсонської ОВА.
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