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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 30469 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Новій Каховці загорівся склад боєприпасів окупантів

У Новій Каховці загорівся склад боєприпасів окупантів

Київ • УНН

 • 172001 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у своєму Facebook повідомив, що у Новій каховці вспалахнула пожежа на складі ворожих боєприпасів. Про це інформує УНН.

Цитата

"З Нової Каховки дуже хороші новини — прилетіло в ворожий склад боєприпасів. Детонація тривала декілька годин", - йдеться у повідомленні.

Сергій Хлань підтвердив, що зв’язку в області все ще немає.

"Що стосується російських паспортів, то отримувати їх ніхто не хоче. Щодо рублів — хоч підприємців залякуванням і змусили писати цінники в обох валютах, наші люди намагаються продовжувати користуватись гривнею", - додав радник голови Херсонської ОВА.

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