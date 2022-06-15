В Новой Каховке загорелся склад боеприпасов оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН.Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в своем Facebook сообщил, что в Новой каховке вспыхнул пожар на составе вражеских боеприпасов. Об этом информирует УНН.
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"Из Новой Каховки очень хорошие новости — прилетело во вражеский состав боеприпасов. Детонация длилась несколько часов", - говорится в сообщении.
Сергей Хлань подтвердил, что связи’связи в области все еще нет.
"Что касается российских паспортов, то получать их никто не хочет. Что касается рублей — хоть предпринимателей запугиванием и заставили писать ценники в обеих валютах, наши люди пытаются продолжать пользоваться гривной", - добавил советник главы Херсонской ОВД.
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