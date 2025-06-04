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У Німеччині авто врізалося в групу школярів: є травмовані

Київ • УНН

 • 1384 перегляди

У Хюрті біля Кельна автомобіль наїхав на групу учнів початкової школи. Одна дитина отримала серйозні травми, ще одна – легкі. Поліція вважає, що це нещасний випадок.

У Німеччині авто врізалося в групу школярів: є травмовані

Автомобіль врізався у групу учнів початкової школи у Хюрті неподалік Кельна у Німеччині, повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Одна дитина отримала серйозні травми, одна зазнала легких травм, повідомив представник поліції округу Рейн-Ерфт.

"Ми вважаємо, що це був нещасний випадок", - зазначив він.

За даними поліції, немає жодних доказів навмисних дій. Аварія сталася близько 12:30 за місцевим часом.

Район на вулиці Фрехенерштрассе огороджено. Працює рятувальний вертоліт.

Відразу представник не зміг надати більш детальної інформації про перебіг події. Також неясно, чи є ще травмовані.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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