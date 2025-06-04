У Німеччині авто врізалося в групу школярів: є травмовані
Київ • УНН
У Хюрті біля Кельна автомобіль наїхав на групу учнів початкової школи. Одна дитина отримала серйозні травми, ще одна – легкі. Поліція вважає, що це нещасний випадок.
Автомобіль врізався у групу учнів початкової школи у Хюрті неподалік Кельна у Німеччині, повідомляє Bild, пише УНН.
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Одна дитина отримала серйозні травми, одна зазнала легких травм, повідомив представник поліції округу Рейн-Ерфт.
"Ми вважаємо, що це був нещасний випадок", - зазначив він.
За даними поліції, немає жодних доказів навмисних дій. Аварія сталася близько 12:30 за місцевим часом.
Район на вулиці Фрехенерштрассе огороджено. Працює рятувальний вертоліт.
Відразу представник не зміг надати більш детальної інформації про перебіг події. Також неясно, чи є ще травмовані.
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