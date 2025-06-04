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В Германии автомобиль врезался в группу школьников: есть травмированные

Киев • УНН

 • 470 просмотра

В Хюрте возле Кельна автомобиль наехал на группу учеников начальной школы. Один ребенок получил серьезные травмы, еще один – легкие. Полиция считает, что это несчастный случай.

В Германии автомобиль врезался в группу школьников: есть травмированные

Автомобиль врезался в группу учеников начальной школы в Хюрте недалеко от Кельна в Германии, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Один ребенок получил серьезные травмы, один получил легкие травмы, сообщил представитель полиции округа Рейн-Эрфт.

"Мы считаем, что это был несчастный случай", - отметил он.

По данным полиции, нет никаких доказательств преднамеренных действий. Авария произошла около 12:30 по местному времени.

Район на улице Фрехенерштрассе оцеплен. Работает спасательный вертолет.

Сразу представитель не смог предоставить более подробную информацию о ходе происшествия. Также неясно, есть ли еще травмированные.

В Лондоне авто врезалось в школу: погибла 8-летняя девочка07.07.23, 03:11 • 639289 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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