В Германии автомобиль врезался в группу школьников: есть травмированные
Киев • УНН
В Хюрте возле Кельна автомобиль наехал на группу учеников начальной школы. Один ребенок получил серьезные травмы, еще один – легкие. Полиция считает, что это несчастный случай.
Автомобиль врезался в группу учеников начальной школы в Хюрте недалеко от Кельна в Германии, сообщает Bild, пишет УНН.
Детали
Один ребенок получил серьезные травмы, один получил легкие травмы, сообщил представитель полиции округа Рейн-Эрфт.
"Мы считаем, что это был несчастный случай", - отметил он.
По данным полиции, нет никаких доказательств преднамеренных действий. Авария произошла около 12:30 по местному времени.
Район на улице Фрехенерштрассе оцеплен. Работает спасательный вертолет.
Сразу представитель не смог предоставить более подробную информацию о ходе происшествия. Также неясно, есть ли еще травмированные.
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