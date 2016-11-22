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У Німеччині затримано трьох осіб підозрюваних у підтримці терористичного угрупування

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Німеччині поліція затримала трьох сирійців, які підозрюються в підтримці терористичного угрупування "Ахрар Аш-Шам", яке діє в Сирії, передає УНН з посиланням на сайт Федеральної прокуратури Німеччини.

У Німеччині затримано трьох осіб підозрюваних у підтримці терористичного угрупування

"У ФРН затримано трьох сирійців, що підозрюються в підтримці джихадистського угруповання "Ахрар Аш-Шам", яке діє в Сирії. Вони взяті під варту співробітниками кримінальної поліції в Берліні, Баварії і Нижньої Саксонії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затриманий 36-річний Наель А.А. з подвійним німецько-сирійським громадянством підозрюється в семи злочинах з надання підтримки іноземного терористичного угруповання "Харакат Ахрар Аш-Шам аль-Ісламія" (скорочено "Ахрар аш-Шам").

Слідство припускає, що підозрюваний допомагав джихадистам отримати готівку, а також технічне обладнання: біноклі, радіосканери, оптичні приціли і антени.

Також повідомляється, що інші затримані, 36-річний Ібрагім С. і 39-річний Абдул Рахман Вольфганг Х., які також мають подвійне громадянство, підозрюються в наданні допомоги Наель А. А. в декількох епізодах.

Крім того, Ібрагім С. імовірно переправив джихадистам дві вантажівки і одну машину швидкої допомоги. Суд повинен визначити затриманим подальшу запобіжний захід.

Як повідомляв УНН, п'ятьох підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою" затримали у ФРН.

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