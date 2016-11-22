В Германии задержаны трое лиц, подозреваемых в поддержке террористической группировки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Германии полиция задержала трех сирийцев, которые подозреваются в поддержке террористической группировки "Ахрар Аш-Шам", которая действует в Сирии, передает УНН со ссылкой на сайт Федеральной прокуратуры Германии.
"В ФРГ задержаны трое сирийцев, подозреваемых в поддержке джихадистской группировки "Ахрар Аш-Шам", которая действует в Сирии. Они взяты под стражу сотрудниками криминальной полиции в Берлине, Баварии и Нижней Саксонии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный 36-летний Наэль А.А. с двойным немецко-сирийским гражданством подозревается в семи преступлениях по оказанию поддержки иностранной террористической группировки "Харакат Ахрара Аш-Шам аль-Исламия" (сокращенно "Ахрар аш-Шам").
Следствие предполагает, что подозреваемый помогал джихадистам получить наличные, а также техническое оборудование: бинокли, радиосканером, оптические прицелы и антенны.
Также сообщается, что другие задержанные, 36-летний Ибрагим С. и 39-летний Абдул Рахман Вольфганг Х., которые также имеют двойное гражданство, подозреваются в оказании помощи Наэль А. А. в нескольких эпизодах.
Кроме того, Ибрагим С. вероятно переправил джихадистам два грузовика и одну машину скорой помощи. Суд должен определить задержанным дальнейшую меру пресечения.
Как сообщал УНН, пятерых подозреваемых в связях с "Исламским государством" задержали в ФРГ.