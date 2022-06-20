У Німеччині вперше конфіскували нерухомість у громадян рф

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“З 14 червня у Мюнхені було конфісковано три об’єкти нерухомості (приватні квартири), а також банківський рахунок, на який надходило щомісячну орендну плату на загальну суму близько 3500 євро”, — ідеться в повідомленні.



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В прокуратурі зазначають, що обвинувачені є спільними власниками двох квартир у Мюнхені і навіть після накладення санкцій продовжували отримувати дохід від оренди квартир. У ході розслідування з’ясувалося, що обвинувачений також отримував постійний дохід від оренди третьої квартири в Мюнхені.

Як зазначається, поки нічого не відомо про власників нерухомості, проте, за даними ЗМІ, конфіскована нерухомість в Мюнхені належить депутату держдуми рф і його дружині.

“Прокуратура Мюнхена I у тісній співпраці з Федеральним управлінням кримінальної поліції, Комісаріатом 31 штаб-квартири поліції Мюнхена та Мюнхенською податковою інспекцією негайно розпочала розслідування”, — наголошують у виданні.

Нагадаємо

В результаті санкцій ЄС російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро (близько 13 млрд доларів). Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд.

Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення продовжити санкції, введені ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя російською федерацією, до 23 червня 2023 року.