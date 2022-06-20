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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 26711 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 71114 перегляди

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Санкції проти росії: в ЄС назвали суму заморожених активів олігархів рф

Санкції проти росії: в ЄС назвали суму заморожених активів олігархів рф

Київ • УНН

 • 184854 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. В результаті санкцій ЄС російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро (близько 13 млрд доларів). Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд, інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Він зазначив, що сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро.

Таке різке збільшення заморожених активів він пов'язав з тим, що за останні тижні було виявлено і заблоковано багато об'єктів, що належать олігархам рф, особливо в Німеччині.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як російські олігархи обходять санкції ЄС - ЗМІ

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