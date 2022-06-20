Санкції проти росії: в ЄС назвали суму заморожених активів олігархів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В результаті санкцій ЄС російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро (близько 13 млрд доларів). Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд, інформує УНН з посиланням на DW.
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Він зазначив, що сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро.
Таке різке збільшення заморожених активів він пов'язав з тим, що за останні тижні було виявлено і заблоковано багато об'єктів, що належать олігархам рф, особливо в Німеччині.
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