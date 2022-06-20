Санкції проти росії: в ЄС назвали суму заморожених активів олігархів рф

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Він зазначив, що сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро.

Таке різке збільшення заморожених активів він пов'язав з тим, що за останні тижні було виявлено і заблоковано багато об'єктів, що належать олігархам рф, особливо в Німеччині.

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