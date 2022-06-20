Санкции против росии: в ЕС назвали сумму замороженных активов олигархов рф
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В результате санкций ЕС российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, недвижимости и другим активам на сумму свыше 12,5 млрд евро (около 13 млрд долларов). Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Он отметил, что сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более чем 12,5 млрд евро.
Такое резкое увеличение замороженных активов он связал с тем, что за последние недели было обнаружено и заблокировано много объектов, принадлежащих олигархам рф, особенно в Германии.
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