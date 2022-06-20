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ЄС на рік продовжив санкції за російську окупацію Криму

ЄС на рік продовжив санкції за російську окупацію Криму

Київ • УНН

 • 162373 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Євросоюз продовжив санкції за незаконну анексію росією Криму на один рік - до 23 червня 2023 року, повідомляють у Раді ЄС, пише УНН.

Цитата

"Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення продовжити санкції, введені ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя російською федерацією, до 23 червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Обмежувальні заходи, що діють на сьогодні, були вперше введені в червні 2014 року і включають заборони на ввезення в ЄС продукції з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції та надання туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

Окрім того, експорт певних товарів та технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму у транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підпадає під обмеження ЄС.

Доповнення

ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію ситуації в Україні. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, орієнтовані на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим рф Кримом і Севастополем.

Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.

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