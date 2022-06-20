ЄС на рік продовжив санкції за російську окупацію Криму

Цитата

"Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення продовжити санкції, введені ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя російською федерацією, до 23 червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Обмежувальні заходи, що діють на сьогодні, були вперше введені в червні 2014 року і включають заборони на ввезення в ЄС продукції з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції та надання туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

Окрім того, експорт певних товарів та технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму у транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підпадає під обмеження ЄС.

Доповнення

ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію ситуації в Україні. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, орієнтовані на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим рф Кримом і Севастополем.

Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.