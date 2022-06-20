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ЕС на год продлил санкции за российскую оккупацию Крыма

ЕС на год продлил санкции за российскую оккупацию Крыма

Киев • УНН

 • 162367 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Евросоюз продлил санкции за незаконную аннексию россией Крыма на один год – до 23 июня 2023 года, сообщают в Совете ЕС, пишет УНН.

Цитата

"Совет ЕС сегодня принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя российской федерацией, до 23 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали

Действующие на сегодняшний день ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года и включают запреты на ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и предоставление туристических услуг из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Кроме того, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

Дополнение

ЕС вводит различные виды ограничительных мер относительно россии с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию ситуации в Украине. Кроме персональных санкций, действуют еще экономические санкции, ориентированные на определенные сектора экономики рф. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным рф Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

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