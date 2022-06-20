В Германии впервые конфисковали недвижимость у граждан россии

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Германии не только “заморозили” активы, но и конфисковали недвижимость у граждан россии, в связи с введенными санкциями. Имущество было отобрано у депутата госдумы и его супруги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Bild.