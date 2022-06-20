В Германии впервые конфисковали недвижимость у граждан россии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Германии не только “заморозили” активы, но и конфисковали недвижимость у граждан россии, в связи с введенными санкциями. Имущество было отобрано у депутата госдумы и его супруги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Bild.
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“С 14 июня в Мюнхене было конфисковано три объекта недвижимости (частные квартиры), а также банковский счет, на который поступала ежемесячная арендная плата на общую сумму около 3500 евро”, — говорится в сообщении.
Детали
В прокуратуре отмечают, что обвиняемые являются общими собственниками двух квартир в Мюнхене и даже после наложения санкций продолжали получать доход от аренды квартир. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый получал постоянный доход от аренды третьей квартиры в Мюнхене.
Как отмечается, пока ничего не известно о владельцах недвижимости, однако, по данным СМИ, конфискованная недвижимость в Мюнхене принадлежит депутату госдумы рф и его супруге.
“Прокуратура Мюнхена I в тесном сотрудничестве с Федеральным управлением уголовной полиции, Комиссариатом 31 штаб-квартиры полиции Мюнхена и Мюнхенской налоговой инспекцией немедленно приступила к расследованию”, — отмечают в издании.
Напомним
В результате санкций ЕС российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, недвижимости и другим активам на сумму свыше 12,5 млрд евро (около 13 млрд долларов). Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд.
Совет ЕС сегодня принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя российской федерацией, до 23 июня 2023 года.