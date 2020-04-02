У Німеччині продовжили жорсткий карантин до 19 квітня

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Німецький уряд продовжив запроваджені раніше обмежувальні заходи через коронавірус на період великодніх канікул та закликав громадян утриматися від подорожей і відвідин родичів на свята. Про це повідомляє УНН з посиланням на dpa і DW.