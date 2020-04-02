У Німеччині продовжили жорсткий карантин до 19 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Німецький уряд продовжив запроваджені раніше обмежувальні заходи через коронавірус на період великодніх канікул та закликав громадян утриматися від подорожей і відвідин родичів на свята. Про це повідомляє УНН з посиланням на dpa і DW.
Рішення продовжити заходи щонайменше до 19 квітня ухвалили в середу, 1 квітня, під час відеоконференції керівники федеральних земель Німеччини та канцлерка країни Анґела Меркель.
Згідно з ним, соціальні контакти за межами власного помешкання мають бути зведені до мінімуму.
"Пандемія не знає святкових днів", - заявила після засідання Анґела Меркель та закликала жителів Німеччини залишатися сильними і дотримуватися правил. За її словами, наразі заходи з обмеження соціальних контактів дотримуються досить добре.
Під час наради з лідерами земель німецька канцлера наголосила: "Ми ще далеко від того, чого маємо досягти". Наразі зарано говорити про послаблення обмежувальних заходів, тому люди мають відмовитися від приватних подорожей, додала Меркель.
Після Великодня, який у Німеччині святкують цього року 12 квітня, представники земельних урядів та канцлерки мають зібратися ще раз та оцінити ситуацію.
Нагадаємо, запроваджені 22 березня жорсткі заходи соціального дистанціювання в Німеччині спершу мали тривати до 6 квітня. Згідно з ними, людям заборонено збиратися в групи понад дві особи. Виняток - члени родини та ті, хто проживає разом.