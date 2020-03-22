У Німеччині заборонили збиратися групами більше двох осіб через коронавірус

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Федеральний уряд Німеччини спільно з керівництвом 16 федеральних земель країни ухвалили жорсткі обмеження суспільного життя з метою призупинити подальше поширення коронавірусу Sars-CoV-2 в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Відповідне рішення було ухвалено в неділю, 22 березня, під час проведення телефонної конференції між канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель та прем'єр-міністрами всіх федеральних земель, повідомила Меркель під час свого виступу ввечері цього ж дня.

Влада Німеччини очікує, що жителі країни зведуть до абсолютного мінімуму соціальні контакти. Так, згідно з ухваленими обмеженнями, зокрема, забороняється збиратися у громадських місцях більше ніж двом особам. Винятки передбачено лише для членів сімей та осіб, що проживають у одному помешканні.

Крім того, у громадських місцях громадянам необхідно дотримуватися мінімальної відстані одне від одного у 1,5 метра, а краще два метри, додала Меркель. Канцлерка ФРН також назвала "неприйнятними" колективні святкування надворі чи в помешканнях.

Водночас жителям ФРН дозволятиметься виходити на вулицю, щоб здійснити покупки в магазинах, аптеках, відвідати лікаря, добратися до роботи, займатися спортом на відкритому повітрі тощо.

Крім того, було узгоджено закриття цілої низки закладів, що представляють насамперед сферу послуг. Йдеться про косметичні салони, перукарні, тату-салони тощо. Так само будуть закритими для обслуговування клієнтів на місці кав'ярні, ресторани, закусочні та інші заклади харчування. Утім, їжу й напої можна буде купувати на винос або з можливістю доставки.

Меркель наголосила, що ці заходи триватимуть щонайменше два тижні. Раніше прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет повідомив, що ці обмеження можуть тривати навіть до завершення Великодніх канікул, тобто до 20 квітня.

Навіть за найменші порушення цих заборон передбачаються штрафи обсягом до 25 тисяч євро.

Нагадаємо, Меркель йде на карантин після прийому у лікаря, у якого виявили коронавірус.

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