У Німеччині заборонили збиратися групами більше двох осіб через коронавірус

КИЇВ. 22 березня. УНН. Федеральний уряд Німеччини спільно з керівництвом 16 федеральних земель країни ухвалили жорсткі обмеження суспільного життя з метою призупинити подальше поширення коронавірусу Sars-CoV-2 в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.