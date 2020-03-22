В Германии запретили собираться группами более двух человек из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Федеральное правительство Германии совместно с руководством 16 федеральных земель страны приняли жесткие ограничения общественной жизни с целью приостановить дальнейшее распространение коронавируса Sars-CoV-2 в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Соответствующее решение было принято в воскресенье, 22 марта, во время проведения телефонной конференции между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министрами всех федеральных земель, сообщила Меркель во время своего выступления вечером этого же дня.
Власти Германии ожидают, что жители страны сведут к абсолютному минимуму социальные контакты. Так, согласно принятым ограничениями, в частности, запрещается собираться в общественных местах больше чем двум лицам. Исключения предусмотрены лишь для членов семей и лиц, проживающих в одном доме.
Кроме того, в общественных местах гражданам необходимо соблюдать минимальное расстояние друг от друга в 1,5 метра, а лучше два метра, добавила Меркель. Канцлер ФРГ также назвала "неприемлемыми" коллективные празднования на улице или в помещениях.
В то же время жителям ФРГ разрешено выходить на улицу, чтобы совершить покупки в магазинах, аптеках, посетить врача, добраться до работы, заниматься спортом на открытом воздухе и тому подобное.
Кроме того, было согласовано закрытие целого ряда учреждений, представляют прежде всего сферу услуг. Речь идет про косметические салоны, парикмахерские, тату-салоны и тому подобное. Так же будут закрытыми для обслуживания клиентов на месте кафе, рестораны, закусочные и другие заведения питания. Впрочем, еду и напитки можно будет покупать на вынос или с возможностью доставки.
Меркель подчеркнула, что эти меры будут продолжаться минимум две недели. Ранее премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет сообщил, что эти ограничения могут продолжаться даже до завершения Пасхальных каникул, то есть до 20 апреля.
Даже за малейшие нарушения этих запретов предусматриваются штрафы объемом до 25 000 евро.
Напомним, Меркель идет на карантин после приема у врача, у которого обнаружили коронавирус.