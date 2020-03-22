Меркель йде на карантин після прийому у лікаря, у якого виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель йде на домашній карантин після того, як тест лікаря, у якого вона була на прийомі, дав позитивний результат на коронавірус. Про це йдеться в заяві прессекретаря федерального уряду ФРН Штеффена Зайберта, повідомляє УНН.
"Після сьогоднішнього виступу перед пресою канцлер була проінформована про те, що лікар, який зробив їй профілактичну пневмококову вакцинацію в п'ятницю вдень, тепер дав позитивний результат на коронавірус. Канцлер вирішила негайно ізолюватися вдома. Вона буде регулярно проходити тести протягом наступних декількох днів", - йдеться в заяві Зайберта.
З його слів, канцлер продовжить виконувати свої службові обов'язки з дому.
Як повідомляв УНН, журналісти німецького видання Bild зафіксували, як канцлер Німеччини Ангела Меркель робить покупки в супермаркеті.