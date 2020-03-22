Меркель йде на карантин після прийому у лікаря, у якого виявили коронавірус

КИЇВ. 22 березня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель йде на домашній карантин після того, як тест лікаря, у якого вона була на прийомі, дав позитивний результат на коронавірус. Про це йдеться в заяві прессекретаря федерального уряду ФРН Штеффена Зайберта, повідомляє УНН.