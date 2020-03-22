Меркель идет на карантин после приема у врача, у которого обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель идет на домашний карантин после того, как тест врача, у которого она была на приеме, дал положительный результат на коронавирус. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря федерального правительства ФРГ Штеффена Зайберта, сообщает УНН.
"После сегодняшнего выступления перед прессой канцлер была проинформирована о том, что врач, который сделал ей профилактическую пневмококковою вакцинацию в пятницу днем, теперь дал положительный результат на коронавирус. Канцлер решила немедленно изолироваться дома. Она будет регулярно проходить тесты в течение следующих нескольких дней", - говорится в заявлении Зайберта.
По его словам, канцлер продолжит выполнять свои служебные обязанности из дома.
Как сообщал УНН, журналисты немецкого издания Bild зафиксировали, как канцлер Германии Ангела Меркель делает покупки в супермаркете.