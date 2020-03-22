Пандемія коронавіруса: Канцлер Німеччини запасається вином
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Журналісти німецького видання Bild зафіксували, як канцлер Німеччини Ангела Меркель робить покупки в супермаркеті, передає УНН з посиланням на матеріал видання.
Журналісти сфотографували Меркель в супермаркеті, що розташований недалеко від її квартири в Берліні.
Як повідомляє видання, глава уряду зробила покупки, в числі яких були один рулон туалетного паперу, чотири пляшки вина, мило, фрукти та інші товари. Розплатилася Меркель на касі банківською картою.
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Канцлер була в "незмінному брючному костюмі".
"І без захисної маски", - уточнює видання.
"65-річна пані Меркель часто робить покупки особисто, так що це не було піаром", - додали німецькі журналісти.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні прогнозують дефіцит імпортного алкоголю.
Також нагадаємо, згідно з соціологічним дослідженням, ТОП-5 найбільш відомих вітчизняних винних брендів складають: "Коблево", "Шабо", "Koktebel", "Inkerman" і "Oreanda".