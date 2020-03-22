Пандемия коронавируса: Канцлер Германии запасается вином
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Журналисты немецкого издания Bild зафиксировали, как канцлер Германии Ангела Меркель делает покупки в супермаркете, передает УНН со ссылкой на материал издания.
Журналисты сфотографировали Меркель в супермаркете, который находится недалеко от ее квартиры в Берлине.
Как сообщает издание, глава правительства сделала покупки, в числе которых были один рулон туалетной бумаги, четыре бутылки вина, мыло, фрукты и другие товары. Расплатилась Меркель на кассе банковской картой.
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Канцлер была в "неизменном брючном костюме".
"И без защитной маски", - уточняет издание.
"65-летняя госпожа Меркель часто делает покупки лично, так что это не было пиаром", - добавили немецкие журналисты.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине прогнозируют дефицит импортного алкоголя.
Также напомним, согласно социологическим исследованиям, ТОП-5 самых известных отечественных винных брендов составляют: "Коблево", "Шабо", "Koktebel", "Inkerman" и "Oreanda".