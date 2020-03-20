Эксперт прогнозирует дефицит импортного алкоголя в Украине из-за пандемии

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100022 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103218 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105278 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104306 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112872 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100715 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105213 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106635 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131555 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130446 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

5 марта, 18:13 • 39442 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

5 марта, 18:16 • 67365 просмотра
Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

5 марта, 18:29 • 34768 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

5 марта, 18:37 • 110175 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

5 марта, 20:07 • 54635 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 112872 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 117000 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 145023 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 187496 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 172130 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 101369 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 106031 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111440 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 109654 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 109135 просмотра
Актуальное
Эксперт прогнозирует дефицит импортного алкоголя в Украине из-за пандемии

Эксперт прогнозирует дефицит импортного алкоголя в Украине из-за пандемии

Киев  •  УНН

 • 20737 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. С импортными товарами в Украине на фоне пандемии коронавируса, скорее всего, будут возникать проблемы. И речь не только о продуктах питания, но и о импортном алкоголе. Такой прогноз в комментарии УНН озвучил экономический эксперт Олег Соскин.

"Будет дефицит и продуктов питания и алкогольных напитков импортных. Границы закрыты и это вполне логично. Недели две-три мы протянем, на складах есть какие-то запасы", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Социологи назвали самые популярные украинские водочные бренды.

Причины алкогольного дефицита, по словам эксперта, состоят в том, что импортную продукцию, за довольно высокую ее стоимость, наши импортеры не закупают в больших количествах.

"Дело в том, что они и так в большом количестве не завозятся (алкогольные напитки иностранного производства - ред.), они не дешево стоят. А тут еще падение гривны началось... И надо будет больше гривны, чтобы закупать эти импортные товары, когда границы откроют. Плюс - начнется сейчас нехватка на валютной бирже доллара и евро, а еще надо обслуживать внутренний и внешний долг. Все это спровоцирует дефицит послекарантинный. Когда даже и откроются границы - трудно будет завозить сюда продукты питания и алкоголь", - пояснил он.

При этом, как отметил Соскин, украинские производители алкогольной продукции "покроют этот дефицит".

Как сообщалось в УНН, в Украине стали больше производить водки.

В ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относят такие ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы