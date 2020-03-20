Эксперт прогнозирует дефицит импортного алкоголя в Украине из-за пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. С импортными товарами в Украине на фоне пандемии коронавируса, скорее всего, будут возникать проблемы. И речь не только о продуктах питания, но и о импортном алкоголе. Такой прогноз в комментарии УНН озвучил экономический эксперт Олег Соскин.
"Будет дефицит и продуктов питания и алкогольных напитков импортных. Границы закрыты и это вполне логично. Недели две-три мы протянем, на складах есть какие-то запасы", - сказал он.
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Причины алкогольного дефицита, по словам эксперта, состоят в том, что импортную продукцию, за довольно высокую ее стоимость, наши импортеры не закупают в больших количествах.
"Дело в том, что они и так в большом количестве не завозятся (алкогольные напитки иностранного производства - ред.), они не дешево стоят. А тут еще падение гривны началось... И надо будет больше гривны, чтобы закупать эти импортные товары, когда границы откроют. Плюс - начнется сейчас нехватка на валютной бирже доллара и евро, а еще надо обслуживать внутренний и внешний долг. Все это спровоцирует дефицит послекарантинный. Когда даже и откроются границы - трудно будет завозить сюда продукты питания и алкоголь", - пояснил он.
При этом, как отметил Соскин, украинские производители алкогольной продукции "покроют этот дефицит".
Как сообщалось в УНН, в Украине стали больше производить водки.
В ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относят такие ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").