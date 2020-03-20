Эксперт прогнозирует дефицит импортного алкоголя в Украине из-за пандемии

КИЕВ. 20 марта. УНН. С импортными товарами в Украине на фоне пандемии коронавируса, скорее всего, будут возникать проблемы. И речь не только о продуктах питания, но и о импортном алкоголе. Такой прогноз в комментарии УНН озвучил экономический эксперт Олег Соскин.