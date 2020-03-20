Експерт прогнозує дефіцит імпортного алкоголю в Україні через пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З імпортними товарами в Україні на фоні пандемії коронавірусу, скоріш за все, виникатимуть проблеми. І мова не тільки про продукти харчування, але й про імпортний алкоголь. Такий прогноз у коментарі УНН озвучив економічний експерт Олег Соскін.
"Буде дефіцит і продуктів харчування і алкогольних напоїв імпортних. Кордони закриті і це цілком логічно. Тижнів два-три ми протягнемо, на складах є якісь запаси", - сказав він.
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Причини алкогольного дефіциту, за словами експерта, полягають у тому, що імпортну продукцію, через досить високу її вартість, наші імпортери не закуповують у великих кількостях.
"Справа в тім, що вони і так у великій кількості не завозяться (алкогольні напої іноземного виробництва - ред.), вони не дешево коштують. А тут ще падіння гривні почалося… І треба буде більше гривні, щоб закуповувати ці імпортні товари, коли кордони відкриють. Плюс – почнеться зараз нестача на валютній біржі долара і євро, а ще треба обслуговувати внутрішній і зовнішній борг. Все це спровокує дефіцит післякарантинний. Коли навіть і відкриються кордони - важко буде завозити сюди продукти харчування і алкоголь", - пояснив він.
При цьому, як наголосив Соскін, українські виробники алкогольної продукції "покриють цей дефіцит".
Як повідомлялося в УНН, в Україні стали більше виробляти горілки.
До ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні відносять такі лікеро-горілчані компанії, як "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").