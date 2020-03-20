Експерт прогнозує дефіцит імпортного алкоголю в Україні через пандемію

КИЇВ. 20 березня. УНН. З імпортними товарами в Україні на фоні пандемії коронавірусу, скоріш за все, виникатимуть проблеми. І мова не тільки про продукти харчування, але й про імпортний алкоголь. Такий прогноз у коментарі УНН озвучив економічний експерт Олег Соскін.