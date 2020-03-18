Узнаваемые торговые марки: украинцы определились с ТОП-5 брендов вина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Социологи назвали ТОП-5 самых известных отечественных винных брендов, передает УНН со ссылкой на данные социологического исследования "ММІ Украина".
Так, первое место в списке принадлежит вину ТМ "Коблево" (73,7%).
На втором месте - ТМ "Шабо" (65,6%), на третьем - "Коктебель" (62,3%).
Четвертое и пятое место в списке принадлежит вину ТМ "Inkerman" (61%) и "Oreanda" (56,6%).
Менее узнаваемыми брендами украинского вина является "Micado" (56,1%), "Villa Krim" (49,3%), "Bolgrad" (49,3%).
Как сообщалось в УНН, в Украине презентовали новый винный напиток голубого цвета. Линейка необычного алкоголя CAPRIZO также включает в себя напиток с жемчужинами внутри бутылки.