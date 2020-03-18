Впізнавані торгові марки: українці визначилися з ТОП-5 брендів вина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Соціологи назвали ТОП-5 найбільш впізнаваних вітчизняних винних брендів, передає УНН із посиланням на дані соціологічного дослідження "ММІ Україна".
Так, перше місце у списку належить вину ТМ "Коблево" (73,7%).
На другому місці – ТМ "Шабо" (65,6%), на третьому – "Коктебель" (62,3%).
Четверте та п'яте місце у списку належить вину ТМ "Inkerman" (61%) та "Oreanda"(56,6%).
Менш впізнаваними брендами українського вина є "Micado" (56,1%), "Villa Krim" (49,3%), "Bolgrad" (49,3%).
Як повідомлялося в УНН, в Україні презентували новий винний напій блакитного кольору. Лінійка незвичного алкоголю CAPRIZO також включає в себе напій із перлинами всередині пляшки.