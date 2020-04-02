В Германии продолжили жесткий карантин до 19 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Немецкое правительство продолжило введенные ранее ограничительные меры из-за коронавируса на период пасхальных каникул и призвал граждан воздержаться от поездок и посещения родственников на праздники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dpa и DW.
Решение продолжить мероприятия по меньшей мере до 19 апреля приняли в среду, 1 апреля, во время видеоконференции руководители федеральных земель Германии и канцлер страны Ангела Меркель.
Согласно ему, социальные контакты за пределами собственного дома должны быть сведены к минимуму.
"Пандемия не знает праздничных дней", - заявила после заседания Ангела Меркель и призвала жителей Германии оставаться сильными и соблюдать правила. По ее словам, в настоящее время меры по ограничению социальных контактов придерживаются достаточно хорошо.
Во время совещания с лидерами земель немецкий канцлера подчеркнула: "Мы еще далеко от того, чего должны достичь". Пока рано говорить об ослаблении ограничительных мер, поэтому люди должны отказаться от частных путешествий, добавила Меркель.
После Пасхи, который в Германии празднуют в этом году 12 апреля, представители земельных правительств и канцлера должны собраться еще раз и оценить ситуацию.
Напомним, введены 22 марта жесткие меры социального дистанцирования в Германии сначала должны продолжаться до 6 апреля. Согласно им, людям запрещено собираться в группы более двух человек. Исключение - члены семьи и те, кто проживает вместе.