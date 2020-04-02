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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86013 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100516 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102680 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 101917 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110023 просмотра

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В Германии продолжили жесткий карантин до 19 апреля

В Германии продолжили жесткий карантин до 19 апреля

Киев  •  УНН

 • 13377 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Немецкое правительство продолжило введенные ранее ограничительные меры из-за коронавируса на период пасхальных каникул и призвал граждан воздержаться от поездок и посещения родственников на праздники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dpa и DW.

Решение продолжить мероприятия по меньшей мере до 19 апреля приняли в среду, 1 апреля, во время видеоконференции руководители федеральных земель Германии и канцлер страны Ангела Меркель.

Согласно ему, социальные контакты за пределами собственного дома должны быть сведены к минимуму.

"Пандемия не знает праздничных дней", - заявила после заседания Ангела Меркель и призвала жителей Германии оставаться сильными и соблюдать правила. По ее словам, в настоящее время меры по ограничению социальных контактов придерживаются достаточно хорошо.

Во время совещания с лидерами земель немецкий канцлера подчеркнула: "Мы еще далеко от того, чего должны достичь". Пока рано говорить об ослаблении ограничительных мер, поэтому люди должны отказаться от частных путешествий, добавила Меркель.

После Пасхи, который в Германии празднуют в этом году 12 апреля, представители земельных правительств и канцлера должны собраться еще раз и оценить ситуацию.

Напомним, введены 22 марта жесткие меры социального дистанцирования в Германии сначала должны продолжаться до 6 апреля. Согласно им, людям запрещено собираться в группы более двух человек. Исключение - члены семьи и те, кто проживает вместе.

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