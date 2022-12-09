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У Нідерландах знизили споживання газу на 17%

У Нідерландах знизили споживання газу на 17%

Київ • УНН

 • 704363 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Споживання газу у Нідерландах в період із липня по жовтень 2022 року становило 7,3 млрд кубометрів. Це на 17% менше порівняно з тим самим періодом торік. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOS.

Цитата

“У Нідерландах споживання газу зменшилося на 17%, в період із липня по жовтень порівняно з тим самим періодом минулого року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що таким чином Нідерланди повністю дотримуються добровільної угоди, яку країни — члени ЄС уклали щодо скорочення споживання природного газу.

Відомо, що в липні країни Європейського Союзу офіційно погодилися на добровільне скорочення споживання на природний газ на 15% порівняно з їхнім середнім споживанням за останні п’ять років, щоб бути менш залежними від російського газу. Нідерланди досягли цього. Домогосподарства та підприємства споживали на 30% менше, ніж у середньому за останні п’ять років.

Також Амстердам виконав план Євросоюзу щодо заповнення газосховищ у кожній країні не менш як на 80%.

Газосховища для звичайного газу до кінця жовтня були заповнені на 91%, а газосховища для скрапленого газу — на 71%.

Нагадаємо

Країни ЄС нині намагаються порозумітися у питанні встановлення стелі цін на газ до зустрічі міністрів енергетики країн ЄС 13 грудня, на якій, як очікується, вони дійдуть угоди. Тим часом Нідерланди запропонували нову ідею запобігання стрибкам цін на газ у ЄС у документі, розповсюдженому серед представників країн ЄС.

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