В Нидерландах снизили потребление газа на 17%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Потребление газа в Нидерландах в период с июля по октябрь 2022 составило 7,3 млрд кубометров. Это на 17% меньше по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
Цитата
“В Нидерландах потребление газа уменьшилось на 17%, в период с июля по октября по сравнению с тем же периодом прошлого года”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что таким образом Нидерланды полностью соблюдают добровольное соглашение, которое страны — члены ЕС заключили по сокращению потребления природного газа.
Известно, что в июле страны Европейского Союза официально согласились на добровольное сокращение потребления на природный газ на 15% по сравнению с их средним потреблением по последние 5 лет, чтобы быть менее зависимыми от российского газа. Нидерланды добились этого. Домохозяйства и предприятия потребляли на 30% меньше, чем в среднем за последние пять лет.
Также Амстердам выполнил план Евросоюза по заполнению газохранилищ в каждой стране не менее на 80%.
Газохранилища для обычного газа до конца октября были заполнены на 91%, а газохранилища для сжиженного газа — на 71%.
Напомним
Страны ЕС сейчас пытаются найти общий язык в вопросе установления потолка цен на газ до встречи министров энергетики стран ЕС 13 декабря, на которой, как ожидается, они придут к соглашению. Между тем Нидерланды предложили новую идею предотвращения скачков цен на газ в ЕС в документе, распространенном среди представителей стран ЕС.