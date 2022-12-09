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В Нидерландах снизили потребление газа на 17%

В Нидерландах снизили потребление газа на 17%

Киев • УНН

 • 704360 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Потребление газа в Нидерландах в период с июля по октябрь 2022 составило 7,3 млрд кубометров. Это на 17% меньше по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Цитата

“В Нидерландах потребление газа уменьшилось на 17%, в период с июля по октября по сравнению с тем же периодом прошлого года”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что таким образом Нидерланды полностью соблюдают добровольное соглашение, которое страны — члены ЕС заключили по сокращению потребления природного газа.

Известно, что в июле страны Европейского Союза официально согласились на добровольное сокращение потребления на природный газ на 15% по сравнению с их средним потреблением по последние 5 лет, чтобы быть менее зависимыми от российского газа. Нидерланды добились этого. Домохозяйства и предприятия потребляли на 30% меньше, чем в среднем за последние пять лет.

Также Амстердам выполнил план Евросоюза по заполнению газохранилищ в каждой стране не менее на 80%.

Газохранилища для обычного газа до конца октября были заполнены на 91%, а газохранилища для сжиженного газа — на 71%.

Напомним

Страны ЕС сейчас пытаются найти общий язык в вопросе установления потолка цен на газ до встречи министров энергетики стран ЕС 13 декабря, на которой, как ожидается, они придут к соглашению. Между тем Нидерланды предложили новую идею предотвращения скачков цен на газ в ЕС в документе, распространенном среди представителей стран ЕС.

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