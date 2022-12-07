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Нідерланди запропонували нову ідею щодо стелі цін ЄС на газ

Нідерланди запропонували нову ідею щодо стелі цін ЄС на газ

Київ • УНН

 • 769266 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Країни ЄС нині намагаються порозумітися у питанні встановлення стелі цін на газ до зустрічі міністрів енергетики країн ЄС 13 грудня, на якій, як очікується, вони дійдуть угоди. Тим часом Нідерланди запропонували нову ідею запобігання стрибкам цін на газ у ЄС у документі, розповсюдженому серед представників країн ЄС, повідомляє EURACTIV, пише УНН.

Деталі

Так, Нідерланди запропонували свою ідею стелі цін у проекті від 2 грудня. Ідея полягає в тому, щоб обмежити вартість закупівель газу так званими "нечутливими до ціни" покупцями, наприклад, тими, що підтримуються урядами або які за законом зобов'язані закуповувати запаси газу для поповнення сховищ перед зимою.

Як зазначається, попит з боку цих гравців призвів до зростання цін на газ у серпні 2022 року, що призвело до різкого зростання цін на головному газовому хабі ЄС.

Скупка газу для зберігання зазвичай відбувається у відносно короткі терміни і "в такому обсязі", що може впливати або навіть встановлювати ціну, особливо коли дехто має "майже необмежені ресурси для покупки", пояснюється в проекті.

Щоб уникнути стрибка цін через цей попит знову, нідерландці пропонують обмеження, яке може застосовуватися щодо цих покупців цілий рік, яке буде ширшим і нижчим, ніж поточна пропозиція Єврокомісії щодо стелі цін. Запропонована Нідерландами стеля цін також переглядатиметься щомісяця, щоб не поставити під загрозу енергетичну безпеку ЄС.

Це також дозволить уникнути перешкод для фінансових ринків та зниження цін, стверджується у проекті.

Доповнення

Нідерланди завжди обережно ставилися до введення стелі цін на газ, а Гаага різко критикувала пропозицію виконавчої влади ЄС про стелю цін.

За словами міністра енергетики Нідерландів Роба Джеттена, захід Єврокомісії "недосконалий". "Існує великий ризик порушення енергетичної безпеки постачань, а також стабільності фінансових ринків", - сказав він журналістам на зустрічі, присвяченій обговоренню цього заходу минулого місяця.

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