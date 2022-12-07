Нидерланды предложили новую идею по потолку цен ЕС на газ

Детали

Так, Нидерланды предложили свою идею потолка цен в проекте от 2 декабря. Идея состоит в том, чтобы ограничить стоимость закупок газа так называемыми "нечувствительными к цене" покупателями, например, поддерживаемыми правительствами или которые по закону обязаны закупать запасы газа для пополнения хранилищ перед зимой.

Как отмечается, спрос со стороны этих игроков привел к росту цен на газ в августе 2022 года, что привело к резкому росту цен на главном газовом хабе ЕС.

Скупка газа для хранения обычно происходит в относительно короткие сроки и "в таком объеме", что может влиять или даже устанавливать цену, особенно когда у некоторых "почти неограниченные ресурсы для покупки", поясняется в проекте.

Чтобы избежать скачка цен через этот спрос снова, нидерландцы предлагают ограничение, которое может применяться в отношении этих покупателей круглый год, которое будет шире и ниже, чем текущее предложение Еврокомиссии по потолку цен. Предложенный Нидерландами потолок цен будет также пересматриваться ежемесячно, чтобы не поставить под угрозу энергетическую безопасность ЕС.

Это также позволит избежать препятствий для финансовых рынков и снижения цен, утверждается в проекте.

Дополнение

Нидерланды всегда осторожно относились к введению потолка цен на газ, а Гаага резко критиковала предложение исполнительной власти ЕС о потолке цен.

По словам министра энергетики Нидерландов Роба Джеттена, мера Еврокомиссии "несовершенна". "Существует большой риск нарушения энергетической безопасности поставок, а также стабильности финансовых рынков", – сказал он журналистам на встрече, посвященной обсуждению этого мероприятия в прошлом месяце.