У Нідерландах невідомі обстріляли посольство Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Гаазі, що в Нідерландах, невідомі здійснили понад 20 пострілів у будівлю посольства Саудівської Аравії. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOS.
“Вчора ввечері невідомі обстріляли посольство Саудівської Аравії в Гаазі. Зафіксовано щонайменше двадцять слідів від куль у вікнах та фасаді будівлі на Конінгінеграхті. На вулиці лежать десятки гільз від куль”, - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що поліцію викликали близько 6 ранку. Правоохоронці проводять розслідування, про мотиви стрілянини не повідомлялось. Під час нападу ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у Лондоні невідомий на автомобілі протаранив поліцейську дільницю.