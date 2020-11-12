У Нідерландах невідомі обстріляли посольство Саудівської Аравії

“Вчора ввечері невідомі обстріляли посольство Саудівської Аравії в Гаазі. Зафіксовано щонайменше двадцять слідів від куль у вікнах та фасаді будівлі на Конінгінеграхті. На вулиці лежать десятки гільз від куль”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що поліцію викликали близько 6 ранку. Правоохоронці проводять розслідування, про мотиви стрілянини не повідомлялось. Під час нападу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Лондоні невідомий на автомобілі протаранив поліцейську дільницю.