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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 25352 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 50990 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 88234 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 113252 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91042 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98523 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102752 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101478 просмотра

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В Нидерландах неизвестные обстреляли посольство Саудовской Аравии

В Нидерландах неизвестные обстреляли посольство Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Гааге, что в Нидерландах, неизвестные совершили более 20 выстрелов в здание посольства Саудовской Аравии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

"Вчера вечером неизвестные обстреляли посольство Саудовской Аравии в Гааге. Зафиксировано по меньшей мере двадцать следов от пуль в окнах и фасаде здания на Конингинеграхти. На улице лежат десятки гильз от пуль", - сообщили в СМИ.

Указано, что полицию вызвали около 6 утра. Правоохранители проводят расследование, о мотивах стрельбы не сообщалось. Во время нападения никто не пострадал.

Напомним, в Лондоне неизвестный на автомобиле протаранил полицейский участок.

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