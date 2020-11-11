У Лондоні невідомий на автомобілі протаранив поліцейську дільницю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Невідомий на автомобілі врізався в поліцейську дільницю в районі Едмонтону, що на півночі Лондона. Про це йдеться в поширеному в середу повідомленні правоохоронних органів британської столиці, передає УНН.
Так, інцидент стався в середу ввечері. Чоловіка, що в’їхав у відділок поліції було затримано.
“Автомобіль залишається на місці події. При огляді присутні офіцери-фахівці”, — повідомили в поліції Лондона.
На даному етапі про постраждалих не повідомлялось, написали в поліції. На місці присутні служба “швидкої” допомоги Лондона і пожежна бригада британської столиці. Зазначається, що поліцейську дільницю евакуйований, на місці є невеликий поліцейський кордон.
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Як відзначило агентство Reuters, в соціальних мережах з’явилися поки не підтверджені повідомлення про те, що чоловік, який врізався на автомобілі в ділянку, потім почав стрілянину, але був повалений на землю поліцейськими.
Втім, у поліції Лондона повідомили, що їм відомі спекуляції у соціальних мережах щодо триваючого інциденту в Едмонтоні. “Ми опублікуємо факти, коли зможемо — наша інформація повинна бути точною”, — повідомили правоохоронці.
Раніше УНН повідомляв, що іноземцю, який скоїв ДТП з трьома потерпілими в Харкові, обрали запобіжний захід.