Іноземцю, який скоїв ДТП з трьома потерпілими в Харкові, обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Громадянину Ємену, який у суботу став винуватцем ДТП із трьома постраждалими, сьогодні обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківщини, передає УНН.
“Київський районний суд заарештував іноземця, який вчинив у центрі Харкова ДТП, з правом внесення застави. Сума застави склала 10 мільйонів 510 тисяч гривень”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода на проспекті Науки у Харкові сталася 7 листопада близько 16:10. Поліцейські з’ясували, що 22-річний водій автомобіля "Volkswagen" не впорався з керуванням та наїхав на групу пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки.
Троє потерпілих, серед яких 10-річний хлопчик, були доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 286 (“порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”) Кримінального кодексу України.
Відповідно до санкції статті правопорушнику загрожує від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Нагадаємо, що 7 листопада близько 16:10 у центрі Харкова сталася масштабна ДТП, внаслідок якої троє людей в тяжкому стані доставлені в лікарні.
Додамо, що згодом у МВС розповіли про те, що винуватцем масштабної ДТП з трьома постраждалими у Харкові став іноземний студент з Ємену, що раніше вже був підозрюваний за статтею “Хуліганство”. Також було оприлюднено відео наїзду.