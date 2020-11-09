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Иностранцу, который совершил ДТП с тремя пострадавшими в Харькове, избрана мера пресечения

Иностранцу, который совершил ДТП с тремя пострадавшими в Харькове, избрана мера пресечения

Киев  •  УНН

 • 19651 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Гражданину Йемена, который в субботу стал виновником ДТП с тремя пострадавшими, сегодня избрали меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.

"Киевский районный суд арестовал иностранца, совершившего в центре Харькова ДТП, с правом внесения залога. Сумма залога составила 10 миллионов 510 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие на проспекте Науки в Харькове случилось 7 ноября около 16:10. Полицейские выяснили, что 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности.

Трое пострадавших, среди которых 10-летний мальчик, были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по части 2 статьи 286 ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи правонарушителю грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, что 7 ноября около 16:10 в центре Харькова произошло масштабное ДТП, в результате которого три человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Добавим, что впоследствии в МВД рассказали о том, что виновником масштабного ДТП с тремя пострадавшими в Харькове стал иностранный студент из Йемена, ранее уже был подозреваемый по статье "Хулиганство". Также было обнародовано видео наезда.

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