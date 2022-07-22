У невизнаному Придністров'ї заявили про наміри приєднатися до росії - росЗМІ

Цитата

"Вектор Придністров'я протягом усіх років існування "республіки" залишається незмінним, що відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко зазначено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до російської федерації. Незалежність країни – безумовний пріоритет", – сказав Ігнатьєв.

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Ігнатьєв вважає, що міжнародно-правові аргументи на "користь визнання держави вже сформовані". Він сумнівається, що "хтось може оскаржити правову базу для визнання Придністров'я "незалежною державою".

Додамо

Президент Республіки Молдова Майя Санду запевнила Президента України Володимира Зеленського, що поки що немає ризиків з боку Придністров'я.

При цьому повідомлялося, що у невизнаному Придністров'ї чоловіків масово агітують підписувати договір із збройними силами росії.