У невизнаному Придністров'ї заявили про наміри приєднатися до росії - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. "Влада" невизнаного Придністров'я має намір приєднатися до території російської федерації за результатами референдуму 2006 року. Про це заявив так званий "глава МЗС" Придністров'я Віталій Ігнатьєв, про що повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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"Вектор Придністров'я протягом усіх років існування "республіки" залишається незмінним, що відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко зазначено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до російської федерації. Незалежність країни – безумовний пріоритет", – сказав Ігнатьєв.
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Ігнатьєв вважає, що міжнародно-правові аргументи на "користь визнання держави вже сформовані". Він сумнівається, що "хтось може оскаржити правову базу для визнання Придністров'я "незалежною державою".
Додамо
Президент Республіки Молдова Майя Санду запевнила Президента України Володимира Зеленського, що поки що немає ризиків з боку Придністров'я.
При цьому повідомлялося, що у невизнаному Придністров'ї чоловіків масово агітують підписувати договір із збройними силами росії.